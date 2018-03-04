Штраф в 7 тысяч грн: во Львове водители трамваев судятся с автохамами

Во Львове транспортники судятся с автолюбителями, которые бросают машины на рельсах. Ведь из-за не-правильно припаркованных авто – трамваи простаивают до 100 часов в месяц – подсчитали в Львов-электро-трансе.

Водитель трамвая сняла десятки видео о том, как возле рельс оставляют автомобили. Эти ролики и сделали Лидию известным во Львове видеоблогером. У нее больше тысячи подписчиков. Камеру на смартфоне включает, когда садится за руль.

"Вот пожалуйста, мы проезжаем, сейчас целый ряд автомобилей, припаркованных, на они сейчас нормально припарковались, но часто бывает, около рейс – и трамваи на этом участке не могут проехать. Я снимают и тут же в Ютуб", – рассказывает водитель трамвая Лидия Филипчук.

Так, – говорит водитель – хочет дисциплинировать автомобилистов. Чтобы не мешали, ведь трамвай машину не объедет.

Случается, и у пассажиров лопается терпение – сами переносят преграду, чтобы не ждать нарушителя или эвакуатор.

Из-за машин на рельсах во Львове трамваи простаивают до ста часов в месяц, – подсчитали на коммунальном предприятии. Каждый случай фиксируют диспетчеры.

Час простоя трамвая наносит "Львовэлектротрансу" 500 гривен убытка. Но если рельсы заблокированы, останавливается не один вагон, а 10, а то й больше. Все, что едут по маршруту.

Поэтому коммунальщики начали судиться с нарушителями. Выиграли уже 5 исков на 32 тысячи гривен.

"Как правило, мы обращаемся в суд, в каких-то таких случаях значимых, когда простои были от получаса и больше. И обращаем внимание на то, сколько транспортных средств простаивало. Наибольшая сумма – это семь тысяч гривен, которые нам компенсировал водитель", – рассказывает прес-секретарь коммунального предприятия "Львовэлектротранс" Иван Бондарь.

А вот самую дерзкую нарушительницу, которая два года назад прославилась на всю Украину тем, что не только заблокировала рейсы, но и упорно не хотела съезжать с них – так и не наказали. Убытки несущественные – задержала движение на 10 минут. На таких нарушителей "Львовэлектротранс" пока в суд не подает, но вскоре обещают добраться и до них.