Штрафы за неправильную парковку приближаются: в Черновцах вышли на службу парко-инспектора

За парковку в неположенном месте в Черновцах теперь будут штрафовать. Причем, даже в отсутствие нарушителя. В городе вышли на службу парко-инспекторы. Безжалостными будут, прежде всего, к тем водителям, которые бесправно становятся на места для людей с инвалидностью.

С господином Василием и новостями "Сегодня" кружим по центру Черновцов полчаса, ищем где припарковаться. Свободных мест нет. Поэтому что часть водителей пренебрегают правилами и бросают машины на местах, отведенных для людей с инвалидностью.

"Бывают такие случаи, что вот как сейчас – я подъехал, а там занято. Что поделать, становлюсь уже, где есть место", – говорит Василий Мартынчук, житель Черновцов.

Василию Петровичу 75 лет. 9 лет назад он оформил группу инвалидности: из-за диабета вместо ноги имеет протез. Его автомобиль специально оборудован. Но на парковках для водителей с ограниченными возможностями уважения нет, жалуется житель Черновцов. В этом убеждаются и новости "Сегодня". Парковка у городского совета может вместить 10 автомобилей. Согласно и решению горисполкома на каждой стоянке должно быть не менее 10% паркомест для людей с инвалидностью.

Чтобы прекратить водительский произвол, уже с января в Черновцах будут дежурить инспекторы по парковке. Они будут не только фиксировать нарушения, но и следить, чтобы они не остались безнаказанными.

Сергей Обшанский, начальник правления контроля за благоустройством города Черновцы:

"Например, стоит автомобиль, и нет водителя. Согласно закону, он имеет право сделать одну фотографию, подождать 10 минут, если водитель не пришел, потом повторно сделать еще 3 фотографии и это все вносится и обрабатывается в базе данных. Будет личный кабинет нарушителя, и каждый будет видеть свое нарушение".

И если дело доведут до суда, штраф за невнимательную парковку не копеечный – от 1700 гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве появились новые эвакуаторы, для которых забрать авто на штрафплощадку – дело одной минуты.В Киевтранспарксервисе убеждены: потеря времени на возвращение авто и стоимость услуги заставят столичных водителей соблюдать правила.

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