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Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)

16 марта, 10:01

Татьяна Власенко

На границе образовалась тянучка

Перед закрытием Польшей своих границ из-за угрозы распространения коронавируса тысячи украинцев одновременно решили вернуться домой. Это создало на границе гигантские очереди и толкучку.

В частности, тянучка на въезд образовалась в Медыке (Польша). Кроме того, десятки людей пытались штурмом взять автобус в Перемышле, чтобы успеть уехать из Польши до закрытия границ, сообщает depo.ua.

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По словам очевидцев, люди вынуждены были часами с детьми и багажом стоять и ждать своей очереди.

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Напомним, в ночь на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска – Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Руська.

В частности, с 15 марта и до указания польский властей будет ограничено движение на таких пунктах пропуска:

  • Долгобичув-Угринов – автомобильный;
  • Зосин-Устилуг – автомобильный;
  • Хребне-Рава-Руська – железнодорожный;
  • Медика-Шегини – автомобильный/пеший;
  • Кросценко-Смильница – автомобильный;
  • Кросценко-Хыров – железнодорожный;
  • Будомеж-Грушев – автомобильный.

Въехать на территорию Польши через указанные пункты пропуска смогут:

  • граждане Республики Польша;
  • иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под их постоянной опекой;
  • иностранцы, которые имеют карту поляка;
  • главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей;
  • иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Польша;
  • иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане, имеющие разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу;
  • иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Какие меры власти Польши принимают на фоне угрозы распространения эпидемии коронавируса – об этом проживающий в Легнице гражданин Украины Роман Сергиенко рассказал сайту "Сегодня".

Видео Романа Сергиенко

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Польша эпидемия границы коронавирус пандемия

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