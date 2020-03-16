Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)

Перед закрытием Польшей своих границ из-за угрозы распространения коронавируса тысячи украинцев одновременно решили вернуться домой. Это создало на границе гигантские очереди и толкучку.
В частности, тянучка на въезд образовалась в Медыке (Польша). Кроме того, десятки людей пытались штурмом взять автобус в Перемышле, чтобы успеть уехать из Польши до закрытия границ, сообщает depo.ua.
По словам очевидцев, люди вынуждены были часами с детьми и багажом стоять и ждать своей очереди.
Напомним, в ночь на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска – Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Руська.
В частности, с 15 марта и до указания польский властей будет ограничено движение на таких пунктах пропуска:
- Долгобичув-Угринов – автомобильный;
- Зосин-Устилуг – автомобильный;
- Хребне-Рава-Руська – железнодорожный;
- Медика-Шегини – автомобильный/пеший;
- Кросценко-Смильница – автомобильный;
- Кросценко-Хыров – железнодорожный;
- Будомеж-Грушев – автомобильный.
Въехать на территорию Польши через указанные пункты пропуска смогут:
- граждане Республики Польша;
- иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под их постоянной опекой;
- иностранцы, которые имеют карту поляка;
- главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей;
- иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Польша;
- иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане, имеющие разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу;
- иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.
Какие меры власти Польши принимают на фоне угрозы распространения эпидемии коронавируса – об этом проживающий в Легнице гражданин Украины Роман Сергиенко рассказал сайту "Сегодня".
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