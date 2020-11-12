Сигареты с неба: на Волыни пограничники перехватили два дрона с контрабандой (фото)

В Волынской области пограничники Луцкого отряда прехватили партию сигарет, которую злоумышленники намеревались переправить с помощью беспилотников.

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Как сообщили в Госпогранслужбе, примерно в полночь пограничный наряд зафиксировал летающий объект, который перемещался вдоль украинско-польской границы.

Пограничники сразу сообщили о данном факте в подразделение противовоздушной обороны ВСУ, а также сообщили польским коллегам и организовали поисковые мероприятия. Вскоре с помощью тепловизора удалось обнаружить летательный аппарат, который снижался. В ходе поиска в нескольких сотнях метров от госграницы было обнаружено гексокоптер и 200 пачек сигарет, прикрепленных к нему.

Однако, поисковые мероприятия на этом не прекратились и уже с наступлением рассвета пограничникам удалось найти еще один "сигаретный борт". На этот раз в лесном массиве был обнаружен квадрокоптер и 500 пачек сигарет.

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Беспилотники и табачные изделия доставлены в подразделение. Сейчас устанавливается круг причастных к незаконной деятельности лиц.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах пограничники собрали табачный "урожай" на полмиллиона гривен. Контрабандистов поймали с поличным на реке Прут.

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Также напомним, в Одесской области блокировали контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен. Весь товар хранился на одном складе.

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