В Карпатах пронесся необычный смерч: появились фото и видео стихии

В горных районах Ивано-Франковской области заметили огромный смерч. Необычное для Украины явление сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер.

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По словам очевидца Павла Пивовара, который отдыхал в этот момент в горах с друзьями, он отправился на горный хребет в надежде сделать красивые кадры и попал под грозу. Спрятаться от нее мужчина решил в пещере в скалах. Также он опубликовал потрясающую фотографию смерча на своей странице в Facebook.

"По дороге, на расстоянии каких-нибудь два-три километра от меня образовался вот такой смерч. Он крутился легонько, словно никуда не спешил", – пишет Павел.

Сделав несколько кадров торнадо, он побежал дальше к скалам, когда начался сильный град.

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"Этот момент добавил мне еще большего ускорения и я с молниеносной скоростью вскочил в узкий проход пещеры. И тут начался чуть ли не конец света. Град лупил по скалам, а после него вступил еще и ветер с дождем", - добавил Павел.

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Как пишут местные издания, фотографию уникального явления сделали и с горы Ребра – одной из самых высоких вершин украинских Карпат. Вершина расположена в центральной части хребта Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Также в Сети опубликовали видео стихии, но сняли его с другого ракурса.

Видео: Oleh Perepelyuk, Facebook

Отметим, что за последний месяц смерчи стали довольно частыми гостями в Украине, и их постоянно фиксируют на видео очевидцы. В частности, не так давно в Крыму пронесся мощный смерч.

Также мы сообщали, что в Херсонской области заметили сразу два торнадо.

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