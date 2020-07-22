Силовики показали арсенал оружия, который изъяли у "луцкого террориста"

В луцкого террориста после спецоперации по освобождению заложников изъяли арсенал оружия.

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Об этом сообщают волынские правоохранители на своем сайте.

"Никаких раненых нет. Никакой другой взрывчатки, заложенной в других местах, нет. У задержанного действительно был пистолет, функционирующий автомат и граната боевая. Угроза была. Все в прошлом ", – отметил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Он убежден, что благодаря четко спланированной спецоперации сотрудников системы Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, правоохранителям удалось освободить всех заложников и избежать жертв среди мирного населения.

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Напомним, что мужчина захватил заложников в центре Луцка. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Вечером 21 июля в Луцке в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить нападавшего, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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