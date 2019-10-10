Силовики разоблачили схему ввоза брендовой одежды в Украину через Львовскую таможню: стали известны детали

Ориентировочная стоимость каждой ввезенной партии составляла не менее 400 тысяч долларов США

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Сотрудники СБУ и ГБР разоблачили преступную схему ввоза брендовой одежды в Украину через один из таможенных пунктов Львовской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Оперативники СБУ и следователи ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Ориентировочная стоимость каждой ввезенной партии составляла не менее 400 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.

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Оказалось, что предприятие-импортер заказывало брендовую одежду из стран Европы, но потом "для прохождения таможенного осмотра неожиданного "превращается" в секонд-хенд.

"Одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. Вследствие чего государство испытывала убытки минимум на миллион гривен с каждой партии товара", – указано в сообщении

Также, поданным СБУ, что грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска "красным коридором" и только в смену отдельных должностных лиц таможенного поста.

По предварительной версии следствия, служащие таможни, по договоренности с организаторами незаконной переправки товара, организуют беспрепятственное прохождение таможенных процедур. Они не применяют необходимые формы таможенного контроля, не принимают меры контроля в отношении импортируемых товаров при пересечении государственной границы Украины на основании ложных сведений, внесенных в ГТД.

"Сейчас проходят обыски на Львовской таможне ДФС, а именно на пункте пропуска, таможенных постах и в отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. Кроме того, следственные действия проводятся в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы. Во время 40 обысков следователи ГБР документируют причастность фигурантов дела к противоправной схеме", – указано в сообщении пресс-службы управления СБУ во Львовской области.

Ранее во Львовской области разоблачили в систематическом взяточничестве работников таможенного поста "Смильница".

Также заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны. Об этом он сказал 6 июля во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.

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