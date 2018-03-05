Скандал из-за детсада разгорелся на Закарпатье

Детский сад на Закарпатье переполнен "благодаря" чиновникам. Втроем на двух кроватях, а где играют – там и обедают: детей здесь больше, чем должно быть. Воспитатели надеялись на соседние помещения. Но на квадратные метры положили глаз предприниматели с разрешения областных депутатов.

Напомним, закрыть половину школ и детских садов города потребовала пожарная инспекция в Каменском Днепропетровской области. Там проверили все учебные заведения. И в каждом нашли нарушения. Теперь требуют не пускать учеников на занятия в самых небезопасных зданиях. Две школы – суд уже постановил временно закрыть.

Ранее в детском саду Михайловки в Волгоградской области РФ провели акцию, посвященную 75-летию победы в Сталинградской битве. Воспитатели выстроили детей с шариками в руках цифрой "75" и сфотографировали. Снимок попал в Сеть и возмутил пользователей, на фото дети стояли на коленях в снегу.