Сдавала пациентов сыну: скандал с трудовым рабством в Хмельницкой области набирает обороты

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В Хмельницкой области суд избрал меру пресечения для "рабовладельцев нашего времени" – завхоза одного из психоневрологических диспансеров области и ее сына – местного предпринимателя. Последнего суд отправил под домашний арест, а его мать отправил на время следствия за решетку.

По версии следствия полиции и прокуратуры, подозреваемые эксплуатировали пациентов интерната, отправляя их на предприятие, где заставляли работать – просеивать зерно.

Как рассказали нам в пресс-службе Хмельницкой облполиции, правоохранители установили, что бесплатную рабочую силу завхоз предоставляла своему сыну на протяжении 2019 года.

"Во время одного из обысков правоохранители выявили на предприятии 5 пациентов интерната, которые занимались там просеиванием зерна", – сообщила пресс-служба облполиции.

В свою очередь, наши источники в Нацполиции добавили, что правоохранители следили за группировкой эксплуататоров с лета. В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что все люди, которых предприниматель со своей матерью заставляли работать, находились в уязвимом состоянии, выполняли работы бесплатно и принудительно.

По данным прокуратуры, открыто уголовное производство по двум статьям: "Торговля людьми" и "Злоупотребление властью и служебным положением". Виновным грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в этом году это не первый скандал, связанный с приютами. В Днепропетровской области правозащитники выявили факт унижения в детском приюте – на воспитанников в жаркую погоду надевали свитера с такими рукавами, чтобы в случае неповиновения фиксировать руки ребенка за спиной.

А в Запорожской области руководителя интерната заподозрили в том, что он отправлял своих подопечных на заработки, чтобы потом забирать у них деньги.

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