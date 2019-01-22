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Скандал с иностранными студентами в Ужгороде: парней могут выдворить из Украины

Сегодня, 12:41

Троих иностранцев уже исключили из университета

Фото: Facebook
Скандал с иностранными студентами в Ужгороде: парней могут выдворить из Украины //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f3/3a8/5c46f33a87ed7.png //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f3/3a8/5c46f33a87ed7.png Запад Троих иностранцев уже исключили из университета

В областном центре Закарпатья  разгорелся скандал с иностранными студентами. Как выяснилось, в ночь на 20 января в Ужгороде один из местных жителей зафиксировал на камеру компанию нетрезвых иностранцев. Один из парней пытался сесть за руль легковушки и уехать.

Судя по материалам видео, иностранцы вели себя очень агрессивно, угрожали и употребляли нецензурную лексику. По информации патрульных, в крови водителя было 0,48 промилле алкоголя.

"Полиция Ужгорода проводит проверку инцидента. Установлено, что своими неправомерными действиями мужчины совершили мелкое хулиганство", – сообщают в полиции.

О поступке студентов-иностранцев сообщили в ректорат университета, где уже приняли решение об отчислении нарушителей из учебного  заведения. Приказом от 21 января, трех иностранцев отчислили.

Университет в свою очередь подготовил соответствующий пакет документов об отчислении указанных лиц и в ближайшее время эти документы будут переданы в миграционную службу, представители которой уже решат вопрос о целесообразности их пребывания на территории Украины. В случае нарушения ими требований законодательства – отменит их вид на жительство,что  станет основанием для их депортации из страны.

Напомним, недавно в селе Ракошино Мукачевского района на Закарпатье хулиганы напали на копов, угрожая им вилами.

Ранее во Львове произошла массовая драка между иностранцами, в ходе которой шесть человек получили травмы.

Закарпатье, студенты, ужгород, иностранцы

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