Скандал с паспортами на Закарпатье: появилась реакция СБУ

Вчера, 18:10

В спецслужбе объяснили, какие у правоохранителей возможности для реагирования на массовую раздачу паспортов другого государства

Фото: Flickr
Фото: Flickr

В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии в Закарпатской области.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, спецслужба все время публично говорит об угрожающих тенденциях выдачи украинцам паспортов граждан Венгрии, но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство.

"Мы о таких угрожающих тенденциях говорим все время публично. Но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство. Единственное, что мы можем – это лишить чиновника доступа к гостайне. А этот вопрос лучше адресовать МИД, который должен реагировать на действия консульства", – отметила пресс-секретарь СБУ.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заверили, что ознакомлены с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства.

Ранее сегодня стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово журналисты попросили в установленном законом порядке прокомментировать эту информацию, а именно – подтвердить или опровергнуть факт выдачи паспортов Венгрии украинским гражданам, а также факт предоставления соответствующих рекомендаций.

Письменный запрос пока остался без ответа, а попытка связаться по телефону с учреждением была безуспешной: абонент, с которым медийщиков связал оператор, не понимала украинского языка, а предоставлен другой номер не отвечал.

Зато в посольстве Венгрии в Киеве подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать.

"Мы отослали ваш запрос в нашу министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", – ответила работница диппредставительства на русском языке и при этом подчеркнула, что украинским не владеет.

Напомним, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании.
Венгрия, СБУ, мид, гражданство, паспорта, Берегово, Гитлянская

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Источник:

УНИАН

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