Скандал во Львове: Land Rover с пьяным главврачом коммунальной больницы остановили копы

Это уже второй случай в этом году, когда медик садится за руль под влиянием алкоголя

Во Львове, в ночь на 16 марта, на перекрестке улиц Зеленая – Студенческая, патрульные заметили Land Rover, который нарушил ПДД. Инспекторы остановили машину и во время общения с 37-летним водителем заметили, что он нетрезв.

"Также, инспекторы выяснили, что 27 января этого года на водителя уже составляли протокол за нетрезвое вождение, однако решения суда еще нет. К тому же, недавно он стал участником ДТП", – сообщает патрульная полиция Львовской области.

На этот раз выпивший водитель, представившись врачом, сказал, что не доверяет "драгеру", и хочет пройти проверку на алкоголь в больнице.

Водителя привезли в 8-городскую больницу. Там к нему сразу вышел дежурный врач и заявил, что этот "клиент" нуждается в госпитализации, рентгене головы, и он уже их пациент.

Когда патрульные спросили медика, не пытается ли он спасти коллегу от ответственности, тот подтвердил это намерение: "Оставьте коллегу в покое, он главный врач, ну я Вас прошу, упасть перед Вами на колени".

Патрульные все же заставили медиков взять кровь водителя на анализ. Врач отказался предоставлять предварительное заключение патрульным, и направил водителя на госпитализацию.

В то же время, как сообщает сайт "Форпост", "попался" патрульным главный врач 6-й клинической больницы во Львове Юрий Токарев. А свидетели, которые присутствовали во время забора крови на анализ, не уверены, что кровь действительно его. Дело в том, что в больницу сразу приехала мать подозреваемого, Татьяна Токарева, которая является главным врачом 2-й клинической больницы. Женщина заходила к руководству учреждения.

Главврач в окружении персонала. Фото: facebook.com

Напомним, недавно в Ивано-Франковске 25-летний инспектор патрульной полиции, будучи пьяным, совершил ДТП. Вместе с ним в автомобиле находилось еще трое сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в центре Львова, внедорожник Land Cruiser въехал в толпу людей. За рулем находился бывший работник ГАИ.

А на Закарпатье патрульные полицейские задержали нетрезвого подполковника полиции.