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Скандал на Львовщине: копы никак не отреагировали на изнасилование девушки-сироты

19 мая, 14:55

Тина Наринецкая

Жуткий инцидент произошел в городе Перемышляны

В городе Перемышляны во Львовской области полицейские, которые бездействовали в деле об изнасиловании и избиении 18-летней девушки-сироты, получили выговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Жуткий инцидент произошел еще 17 февраля этого года в одном из кафе-баров города. Избитая и изнасилованная девушка более получаса пыталась добиться помощи у полицейских. Несмотря на вид девушки, они практически игнорировали ее.

"Несмотря на очевидные следы избиения, правоохранители не предприняли никаких мер, предусмотренных актами МВД Украины и УПК Украины, для установления обстоятельств происшествия и регистрации уголовного производства", – отметили в прокуратуре.

Сведения об изнасиловании в ЕРДР внесли только в начале марта, когда история набрала огромный резонанс. Сейчас семерых полицейских Перемышлянского отделения полиции (начальника и шесть офицеров полиции) привлекли к дисциплинарной ответственности. Им вынесли выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии.

Осторожно, в видео присутствуют сцены насилия (18+)

Ранее мы рассказывали, что подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки уже задержали.

Также напомним, что в Киеве полиция передала на рассмотрение суда дело об изнасиловании женщины на глазах у 14-летней дочери.

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прокуратура изнасилование сирота девушка выговор полицейские Львовска область

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