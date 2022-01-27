Сказочный дракон в тюрьме. Волынские осужденные слепили снежное существо (фото)

В одной из колоний провели конкурс снежных фигур, в котором победили заключенные социально-психологической службы

Волынские заключенные слепили из снега мифического дракона / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Маневицкой исправительной колонии (№42)" в Волынской области среди осужденных провели конкурс снежных фигур.

Об этом сообщает "Маневицкая исправительная колония" в Facebook.

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В сообщении отметили, что природа порадовала всех нас в январе этого года хорошими зимними днями со снегопадами и метелями.

"Погодные условия позволили администрации государственного учреждения "Маневицкая исправительная колония (№42)" согласно указанию Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины организовать среди осужденных конкурс снежных фигур", – добавили в сообщении.

По результатам конкурса в учреждении победили осужденные отделения социально-психологической службы №1 со своей снежной фигурой сказочного дракона.

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Осужденные волынской колонии победили в конкурсе колядок

В период Новогодних и Рождественских праздников с осужденными, содержащимися в государственном учреждении "Маневицкая исправительная колония (№42)" был проведен комплекс духовно-просветительских и культурно-массовых мероприятий.

И заключенные этой же колонии победили в конкурсе колядок среди осужденных.

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