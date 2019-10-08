Скрывался пятнадцать лет: на границе в Польшей задержали подозреваемого в убийстве

Мужчину ищут правоохранители Житомира для привлечения к ответственности

/ Фото: ГПСУ

Во Львовской области на пункте пропуска "Шегини" задержали украинца, который после совершения убийства скрывался 15 лет. Злоумышленника обнаружили пограничники Мостиского отряда.

"Ночью для пересечения границы прибыл наш соотечественник. При проверке паспортного документа пограничники выяснили, что мужчины ищут правоохранители Житомира для привлечения к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", – сообщают в ГПС.

Стоит отметить, что правоохранители разыскивали 32-летнего мужчину еще с 2004 года. Подозреваемого в совершении уголовного преступления передано сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, недавно в Украину экстрадировали львовянина, разыскиваемого за похищение автомобиля и задержанного в Андорре.

Ранее в Борисполь из Египта экстрадировали женщину. Уже на следующий день Ровенский городской суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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