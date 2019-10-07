Следователи назвали четыре версии падения АН-12

Среди них уже нет версий о нехватке горючего или перегруженности самолета

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Самолет возле аэропорта во Львове упал не из-за нехватки горючего и не из-за перегруженности. Следователи назвали другие версии. Всего – четыре основных:

ошибка пилота

ошибка командно-диспетчерского пункта

техническая неисправность самолета и

неблагоприятные метеоусловия

Самолет перевозил металлические конструкции к автомобилям. Версии о перезагрузке и недостатка горючего отвергли.

"Грузоподъемность 20 тонн, а планок тех было, говорят, 10 тонн, то есть, он не был перезагружен. Были разные версии сразу, что он заходил на посадку для дозаправки и, возможно, не хватило ему горючего. Сразу вам говорю, эту версию отвергаем, потому что мы изъяли еще остатки горючего", – говорит заместитель начальника следственного управления Нацполиции во Львовской области Андрей Кумечко.

Ан-12 упал 4 октября возле Львова. Погибло пять человек. Трое получили травмы. Врачи говорят - угрозы жизни пострадавших нет.

"Все трое пациентов находятся уже в отделениях больницы. Один из пациентов, который был тяжелый, и до сих пор находился в реанимации, сегодня уже переведен и продолжает лечение в хирургическом отделении", – сообщил заместитель главного врача по хирургической работе городской больницы Львова №8 Игорь Стояновский.

Полицейские изъяли бортовой самописец самолета и документацию. Все отправили на экспертизы. Тем временем компании "Украина-Аэроальянс", которой принадлежал Ан-12, запретили полеты.

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