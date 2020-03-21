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Случай заражения коронавирусом обнаружили на Волыни – СМИ

21 марта, 15:52

Татьяна Очеретяна

Некоторое время мужчина находился на самоизоляции

В Луцке зафиксировали первый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает ВолиньPost, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что коронавирусом заразился житель села Липы Луцкого района. Мужчина приехал из-за границы и имел подходящие для этой инфекции симптомы.

Некоторое время он находился на самоизоляции, но вскоре его состояние ухудшилось и он сдал материалы для теста.

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Начальник управления здравоохранения Волынской областной государственной администрации Игорь Ващенюк заявил, что быстрый тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас анализы пациента отправили на исследования в Киев. После этого будет известен точный результат.

По информации издания, вирус подхватил один из руководителей известного местного предприятия.

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Напомним, согласно последней информации, в Украине подтвержден 41 случай заражения вирусом, в том числе три летальных. Новые случаи зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

В связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что в ближайшее время ограничения из-за коронавируса значительно ужесточат и настаивает на введении "тотального карантина". Он также заявил, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекратятся перевозки общественным транспортом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Луцк коронавирус волынская область

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