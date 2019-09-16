Служебный пес не пропустил в Словакию двух марокканцев

Пограничники Чопского отряда сегодня утром задержали нелегалов, которые, в обход пунктов пропуска, намеревались попасть в Словакию.

"Во время несения службы пограничный патруль в 150 метрах от госграницы обнаружил человеческие следы. На помощь наряду выслали группу реагирования со служебной собакой. Четвероногий сразу взял след, и вскоре были задержаны двое мужчин, которые прятались в кустах", – сообщают в ГПС.

Как оказалось, правонарушители тщательно подготовились и выбрали легкий маршрут: они двигаясь равнинным участком вблизи населенных пунктов. К тому же, оба оделись в маскировочную одежду, специально подобранную для этой местности. Иностранцы оказались гражданами Марокко. Они имели при себе документы. Обоих правонарушителей доставили в отдел пограничной службы "Ужгород". После выяснения обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

​

​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram