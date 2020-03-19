Смерть из-за коронавируса в Черновцах: назван диагноз мужа умершей, который вернулся из Италии

У мужчины обнаружили ангину и он перенес болезнь на ногах

В Черновцах у мужа 33-летней Татьяны Вишиван, которая умерла 14 марта, диагностировали ангину, и он перенес болезнь на ногах. Предполагается, что женщину заразил именно супруг, который недавно был в Италии.

Об этом рассказала мать умершей, которая находится за границей и считает, что врачи упустили время, сообщили "Факты".

"Зять ездил на заработки в Италию. Он вернулся оттуда в начале марта. Вскоре после возвращения у него поднялась температура и начало болеть горло. Он обратился к семейному врачу. Врач его осмотрела и сказала, что это ангина", - рассказала она.

По ее словам, медик выписала мужчине лекарства и отправила его домой, поскольку о тестах на коронавирус в то время речи еще не было.

"В тот момент в Украине еще все было спокойно, и очевидно, никто, включая врачей, об этом не думал. Зять принимал прописанные ему лекарства и уже через несколько дней почувствовал себя лучше", - добавила женщина.

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Она добавила, что 7 марта аналогичные симптомы появились и у его жены – боль в горле и температура.

"Предполагая, что у нее то же самое, что и у мужа, дочка тоже начала пить противовирусное. Но только ей оно не помогало", – добавила мать умершей.

Результаты теста на коронавирус у мужчины пока не пришли, а двоим детям умершей, девочкам шести и десяти лет — его вообще не делали.

"Еще перед тем, как у Тани заподозрили коронавирус, зять отвез детей к своим родителям. С тех пор девочки там и находятся. И если они тоже заразились, то не исключено, что коронавирус уже есть и у пожилых родителей зятя. Но пока этого никто не проверял. Они все просто сидят дома", – объяснила женщина.

Напомним, мать умершей 33-летней Татьяны Людмила Пацалюк утверждает, что ее дочь можно было спасти.

"У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально", – рассказала Людмила.

Отметим, по состоянию на утро утро 18 марта в Украине рассматривают 41 подозрение на коронавирус.

Тем временем украинские города усиливают меры карантина. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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