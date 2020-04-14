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Смерть от коронавируса на Закарпатье: почему зараженную женщину отпустили домой (видео)

14 апреля, 11:49

Руслан Ровик

Женщину лечили от воспаления легких и дважды тестировали на COVID-19

В Закарпатской области была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Берегово, причем инфекцию у умершей подтвердили лишь после смерти.

Как сообщает местное издание "Події Карпат", пенсионерку 1952 года рождения лечили от воспаления легких и дважды проводили тестирование на коронавирус, но оба раза получали негативные результаты.

"Женщину отправили домой на домашний карантин, а позже вновь доставили в больницу, где ей уже не смогли помочь", – говорится в сообщении.

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После этого летального случая на домашний карантин было отправлено семь человек, тех, кто имел контакт с умершей женщиной.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Прикарпатье умер пенсионер, которого уже готовили к выписке.

Также сообщалось, что, по данным врачей, коронавирус стал более коварным – в Украине инфекция ведет себя не так, как в Китае или Италии.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский рассказал, как защитить руки от дезинфекторов, которыми многие пользуются, чтобы избежать заражения:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Закарпатье воспаление легких коронавирус Берегово Закарпатская область

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