Смерть пациентов во Львовской области: сын погибшей требует наказания виновных

Руководство больницы говорит, что реанимацию не подключили к генератору, потому что он нужен другим отделениям

Два пациента с коронавирусом задохнулись просто в больнице, потому что когда там выключили электричество – на резервный генератор медучреждение не перешел. Там выключились аппараты искусственной вентиляции легких, и теперь Министерство здравоохранения инициировало проверку украинских больниц. А по трагедии в Жовкве – будут кадровые выводы.

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Василий, сын умершей, запомнит свою маму улыбающейся, жизнерадостной и жаждущей жизни. Но последние дни вспоминает со слезами на глазах.

/ Фото: Радио Свобода

66-летняя Дарья оказалась в Жовковской больнице с симптомами простуды. Анализы подтвердили коронавирус. За неделю пациентку перевели в реанимацию, впоследствии подключили к аппарату ИВЛ. Однако через четыре дня кислородной терапии Дария скончалась. Впоследствии выяснилось, в тот день в больнице отключили свет. Должен был сработать генератор, но его не включили.

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Сын пациентки Жовковской больницы Василий Садженица говорит:

"Возможно, если бы свет не выключили, может, дальше пошла бы на улучшение. Почему заправки автоматически включаются, а тут его необходимо включать и подключать, да еще колебаться подключать ли его, я не понимаю – это небрежность, халатность. Я бы хотел, чтобы люди понесли ответственность за это".

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены трое пациентов. Электроэнергия исчезла на 45 минут – рассказывают сегодня врачи. Несмотря на все старания медиков – два человека не выжили.

Генератор не был подключен к реанимации, потому что в нем нуждаются другие отделения – так объясняют сегодня в больнице.

Реклама / Фото: Радио Свобода

Заместитель директора по медицинскому обслуживанию населения района Жовковской районной больницы Владимир Боровик говорит:

"У нас существуют разные отделы. Такая, вы видите, территория больницы, каждый отдел отдельно, и бывают по-разному ситуации, его необходимо задействовать иногда в расчете на другие отделы".

В тот день электроэнергия в больнице исчезала пару раз. Последний раз в 17:50. Работники облэнерго говорят: на подстанции произошла авария, перегорел предохранитель.

Начальник участка электросетей Западного района электросетей Роман Огирко утверждает:

"Больницу была два раза поставлена в известность. У нас это все есть на архиваторе".

После трагедии в Жовкве Минздрава проверит оборудование больниц по всей стране.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил:

"Не исключаю, будем обращаться по некоторым руководителям об увольнении, я со своей стороны могу сказать, что если бы эти больницы подчинялись Минздраву, может некоторых я бы уволил сегодня утром".

А в полиции тем временем открыли уголовное производство. Статьи – "служебная халатность" и "нечаянно убийство".

Видео: Сегодня

Напомним, 28 ноября в Жовкве на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерли два человека, которые были подключены к аппаратам ИВЛ – 61 и 66 лет. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность.

Также напомним, в эфире телеканала "Украина 24" адвокат Максим Барышников заявил, что смерть двух пациентов в местной больнице из-за отсутствия электроэнергии стала следствием халатности. Поэтому руководство больницы должно понести ответственность за техническое состояние учреждения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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