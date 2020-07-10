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Львовских медиков будут судить за смерть роженицы: дело расследовали два года

10 июля, 11:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Медикам уже вручили подозрение

Во Львовской области заведующего хирургическим отделением, двух врачей акушеров-гинекологов и анестезиолога Центральной городской больницы Борислава подозревают в смерти матери троих детей.

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Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, в сентябре 2018 беременной женщине должны были сделать плановое кесарево сечение, но во время операции медики несколько часов не могли сделать женщине интубацию и у нее остановилось сердце. Врачи провели реанимацию и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти жизнь роженицы не удалось – она находилась в тяжелом состоянии и умерла на следующий день.

Ребенок выжил, но из-за длительного кислородного голодания он получил инвалидность.

"Медикам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.1,2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", – отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Киеве объявили подозрение анестезиологу, из-за которого умерла роженица.

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Также ранее мы сообщали, что столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего врача-анестезиолога, халатность которого и злостное пренебрежение должностными инструкциями привели к длительной коме пациентки.

А в Николаеве роженица с младенцем умерли, пока медики ставили диагноз:

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