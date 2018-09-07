Смерть школьницы во время урока на Волыни: в полиции назвали вероятную причину

Сегодня, 12:37

Трагедия произошла во время урока физкультуры в школе

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Предварительной причиной смерти первоклассницы  во время урока физкультуры в Волынской области стала сердечная недостаточность. Об этом сообщил начальник Владимир-Волынского отделения полиции ГУЧП области Михаил Бобик.

"В дальнейшем еще будут проводиться экспертизы, гистологии и т.д., но на сегодня – это острая сердечная недостаточность", – отметил он.

Как рассказал правоохранитель, тело девочки на данный момент забрали родители.

Напомним, вчера, 6 августа, в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области во время урока физкультуры в школе села умерла первоклассница. В 10:23 в местную больницу поступил вызов о том, что в школе во время урока посинел ребенок. Медики, приехавшие на место вызова, проводили реанимационные мероприятия, но девочку спасти не удалось. По словам матери умершего ребенка, девочка была здорова. Утром она позавтракала и пошла в школу. 

Ранее в одной из гимназий Бердянска в Запорожской области во время урока физкультуры умерла 12-летняя школьница.
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Источник:

УНИАН

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