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Смерть врача от коронавируса в Луцке: в ОГА рассказали подробности

31 марта, 17:38

Татьяна Очеретяна

Люди, которые контактировали с погибшим, на самоизоляции

В Луцке у врача-гинеколога Ореста Тимчака после смерти обнаружили коронавирус. Теперь восемь человек, которые контактировали с медиком, находятся на самоизоляции. Об этом сообщили во время брифинга в Волынской областной государственной администрации.

Как уточнила зампредседателя облгосадминистрации Татьяна Щербак, врач умер от сердечного приступа. Заражение вирусом подтвердили уже после смерти.

"Круг лиц установлен. Активно проработали работники лабораторного центра, полиции, наши сотрудники. Врач находился в отпуске с 20 марта и активных контактов не имел. Но восемь человек из областной поликлиники находятся на самоизоляции", – сказал главный медик Волыни Игорь Ващенюк.

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Также он заверил, что "областная поликлиника более двух недель не проводит плановых приемов, то есть умерший врач практически последнее время не работал". Пациентам, которые в последние дни работы врача контактировали с ним, главный медик Волыни посоветовал самоизолироваться.

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Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Волынской области – вирус обнаружили у семилетней девочки.

Кроме того, стало известно, что треть заразившихся коронавирусом в Тернополе – медики . Все заболевшие врачи являются работниками больниц Монастырисского района.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Луцк заражение коронавирус гинеколог волынская область

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