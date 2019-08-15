Смертельное ДТП на Буковине: лоб в лоб столкнулись два мотоцикла

Третий пострадавший в аварии оказался в больнице

Смертельное ДТП на Буковине / Фото: Нацполиция

В Черновицкой области вечером 14 августа произошло смертельное ДТП с участием двух мотоциклов. Как выяснилось, недалеко от села Стальновцы произошло лобовое столкновение, в результате которого два человека погибли, а третий с серьезными ранениями был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, информацию об аварии копы получили около 22:20. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

"Полицейские установили личности участников ДТП. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 24-25 лет. От полученных травм двое из них погибли, еще один находится без сознания в тяжелом состоянии в больнице", – говорится в сообщении.

По результатам проведения первоочередных следственных действий копы выяснили: двигаясь по улице села Стальновцы на мотоцикле Viper с пассажиром, местный житель не справился с управлением и врезался во встречный мотоцикл MotoLeader под управлением односельчанина.

От полученных в результате ДТП телесных повреждений водитель MotoLeader погиб на месте аварии. Водитель Viper умер в больнице во время оказания ему медицинской помощи. Обоим было по 25 лет.

24-летний пассажир остается в больнице, ему диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и переломы ребер.

Сейчас проводится досудебное расследование инцидента, назначен ряд экспертиз, которые должны прояснить все обстоятельства ДТП.

Напомним, что ранее мы сообщали о новых данных Патрульной полиции по аварийности на Украине на минувших семь месяцев этого года. Так, за этот период было зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибло 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Добавим, что ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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