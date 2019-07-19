Смертельное ДТП на Буковине: водитель умер в реанимации

Пострадавший оказался заблокированным в покореженном авто и не мог самостоятельно выбраться















В ночь на 19 июля в селе Диновцы Новоселицкого района произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают в ГСЧС

"По предварительно информации, автомобиль Dodge двигался по главной дороге, в свою очередь, с прилегающей территории выезжало авто Audi. Не пропустив Dodge, водитель Audi допустил с ним столкновение. Удар пришелся на сторону водителя Audi. В результате мужчина оказался заблокированным в изувеченном авто и не мог самостоятельно выбраться из него", – сообщают в ГСЧС.

Свидетели происшествия обратились за помощью в Службу спасения. Для деблокирования пострадавшего было направлено спасателей. С помощью специальных инструментов, разрезав конструкции авто, спасателям удалось деблокировать травмированного водителя. Мужчину сразу передали врачам скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, в больнице водитель скончался.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

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Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Инцидент произошел утром 13 июля.

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