Смертельное ДТП на Прикарпатье: автомобиль начальника полиции сбил велосипедиста
По данному факту начато досудебное расследование
На Прикарпатье, сегодня, 18 сентября, в поселке Перегонск Рожнятовского района служебный автомобиль начальника областной полиции столкнулся с велосипедистом, который пересекал проезжую часть дороги и погиб.
"За рулем находился полицейский водитель. По данному факту начато досудебное расследование и проверка. Водителя отстранили от исполнения служебных обязанностей", – сообщают в полиции.
В момент аварии начальник областной полиции находился в автомобиле в качестве пассажира и ехал в Рожнятовский район на запланированный прием граждан.
Во избежание конфликта интересов расследование проводит прокуратура области.
Напомним, в Черновцах в воскресенье, 16 сентября, автомобиль патрульной полиции на улице Русской насмерть сбил пешехода.
А не так давно ДТП с участием полицейского произошло в Хмельницкой области. В результате аварии 18-летний байкер из Ровно, получил телесные повреждения в виде перелома голени, сотрясения головного мозга и ссадин затылочной области головы
Добавим, что за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
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