Смертельное ДТП на Прикарпатье: легковушка протаранила дерево

В результате 26-летняя пассажирка скончалась от полученных травм

Фото: Нацполиция

На Прикарпатье 23 июля около 3:20 в селе Горишнее Залуччье Снятинского района произошло ДТП. Как предварительно установили правоохранители, 25 – летний житель Снятина, управляя автомобилем Audi на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с деревом.



В результате ДТП 26-летняя пассажирка легковушки от полученных травм погибла, водитель получил телесные повреждения и доставлен в лечебное учреждение.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно в Ивано-Франсковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

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Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

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