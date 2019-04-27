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Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: погиб велосипедист

27 апреля, 13:16

Недалеко от Львова автобус насмерть сбил пенсионера

Иллюстрация.
Иллюстрация.. Фото: Нацполиция

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп вечером 26 апреля произошло смертельное ДТП – автобус насмерть сбил 77-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Трагедия произошла в селе Чишки, когда водитель автобуса "Setra S316", 40-летний житель Тернопольской области, сбил пожилого жителя города Винники. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Было открыто уголовное производство по статье, которая грозит нарушителю лишением свободы на срок до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве на улице Большой Васильковской, произошло ДТП с участием элитной иномарки и велосипеда. Так, водитель Bentley, выезжая со двора, не заметил велосипедиста, работающего в одной из курьерских служб столицы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что недавно в селе Глушки Белоцерковского района водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия, а водитель с места ДТП сбежал. Позже его машину нашли на одной из автостоянок в Киеве, а самого водителя задержали.

Тем временем, в конце марта в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


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Тег ДТП, киев-чоп, смертельное ДТП

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Сегодня

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