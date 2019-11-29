Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: столкнулись грузовик и микроавтобус

Фото: ГУНП в Ровенской области

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп не разминулись грузовик Iveco и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Один водитель погиб на месте, второй – попал в реанимацию.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло около двух часов ночи 29 ноября. Выяснилось, что водитель грузовика, двигаясь в направлении Львова, в селе Подлужье выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП водитель микроавтобуса, 24-летний жителя поселка Савинцы Балаклейского района Харьковской области, от полученных травм погиб на месте. Его тело с покореженного авто доставали спасатели. Кроме того, пострадал водитель грузовика, 22-летний житель села Вишенки Киевской области – мужчину отправили в реанимацию Дубенской центральной районной больницы. Медики у него диагностировали политравму, открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом предплечья и закрытую травму грудной клетки.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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