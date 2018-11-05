Смертельное ДТП на Закарпатье: девушка за рулем Audi влетела в автобусную остановку

Водитель погибла, а ее пассажир доставлен в больницу

В Закарпатской области, на выезде из города Берегово водитель Audi A6 не справилась с управлением и въехала в автобусную остановку.

"В результате ДТП, водитель автомобиля – 23-летняя жительница Берегово, погибла на месте происшествия, а ее 20-летнего пассажира, местного жителя доставили в районную больницу", – сообщают в полиции.

Дело расследуют следователи Береговское полиции. По данному факту начато уголовное производство, полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, недавно стартовали рейды после череды трагических ДТП, в которых суммарно погибло больше 15 человек и пострадало больше двух десятков людей.

В результате полсотни пьяных водителей автобусов и полторы тысячи единиц неисправного пассажирского транспорта выявили полицейские проверки на трассах менее чем за 20 дней. В полиции заявили о готовности принять меры для снижения аварийности.

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