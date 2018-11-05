Смертельное ДТП на Закарпатье: девушка за рулем Audi влетела в автобусную остановку

Сегодня, 12:28

Водитель погибла, а ее пассажир доставлен в больницу

Смертельное ДТП на Закарпатье: девушка за рулем Audi влетела в автобусную остановку

В Закарпатской области, на выезде из города Берегово водитель Audi A6 не справилась с управлением и въехала в автобусную остановку.

"В результате ДТП, водитель автомобиля – 23-летняя жительница Берегово, погибла на месте происшествия, а ее 20-летнего пассажира, местного жителя доставили в районную больницу", – сообщают в полиции.

2_209

Дело расследуют следователи Береговское полиции. По данному факту начато уголовное производство, полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, недавно стартовали рейды  после череды трагических ДТП, в которых суммарно погибло больше 15 человек и пострадало больше двух десятков людей.

В результате полсотни пьяных водителей автобусов и полторы тысячи единиц неисправного пассажирского транспорта выявили полицейские проверки на трассах менее чем за 20 дней. В полиции заявили о готовности принять меры для снижения аварийности.

Также мы писали, что В Украине с 12 июня по-новому начали оформлять ДТП и нарушения Правил дорожного движения. Правозащитники отмечают плюсы изменений, но опасаются, что полицейские получили больше свободы для манипуляций с протоколами. В патрульной полиции парируют: все действия копов контролирует видеокамера. "Сегодня" разобралась в новшествах.
ДТП, Закарпатье, Берегово, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость "Смертельное ДТП на Закарпатье: девушка за рулем Audi влетела в автобусную остановку ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: Facebook

В Запорожской области спасатели "вырезали" водителя из легковушки

Сегодня, 12:05

После столкновения Renault с грузовиком MAN водитель легковушки оказался в реанимации

Происшествия

Пьяная женщина на Mitsubishi врезалась в прицеп и перевернулась

Сегодня, 11:46

С места ДТП водитель сбежала и наблюдала за полицией на расстоянии
Загрузка...

Другие регионы

Фото: ГУНП в Житомирской области

Смертельное ДТП под Житомиром: пешеход попал под колеса двух автомобилей

Сегодня, 11:10

Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода

Шоу-бизнес

Дзидзьо. Фото: instagram.com/dzidzio

Машина с Дзидзьо попала в ДТП на съемках нового фильма

Сегодня, 11:00

Артист рассказал об опасной ситуации во время работы над картиной "DZIDZIO Перший раз"
Загрузка...