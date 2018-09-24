Смертельное ДТП на Закарпатье: груженая фура слетела в реку
Спасатели освободили водителя из покореженного грузовика и передали медикам, но спасти мужчину не удалось
Фото: Нацполиция, ГСЧС
Фото: Нацполиция, ГСЧС
Фото: Нацполиция, ГСЧС
На Закарпатье, сегодня, 24 сентября, около 8:45, возле села Солочин Свалявского района произошло ДТП, в результате которого погиб водитель грузового автомобиля.
"Водитель автомобиля Renault Magnum, 56-летний житель города Николаев, двигаясь в направлении села Поляна, не справился с управлением и съехал с моста в реку Пиня", – сообщают в полиции.
По информации ГСЧС, спасатели с помощью специального инструмента изъяли водителя из покореженных конструкций автомобиля и передали в руки медиков скорой помощи. Однако, несмотря на все старания врачей, мужчина умер.
Работники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии. По данному факту открыто уголовное производство.
Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
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