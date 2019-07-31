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Смертельное ДТП на Закарпатье: грузовик слетел с дороги в реку

Сегодня, 03:05

Водитель погиб на месте происшествия

/ Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП на Закарпатье: грузовик слетел с дороги в реку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Водитель погиб на месте происшествия

На Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла в Межгорском районе в ночь на 30 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и работники патрульной полиции. Они установили, что 32-летний житель села Лопушное, двигаясь на грузовом автомобиле по лесной дороге, не справился с управлением и перевернулся в реку. От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

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ДТП Закарпатье водитель грузовик

Источник: Сегодня

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