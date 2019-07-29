На трассе столкнулись грузовик и внедорожник

/ Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП на Закарпатье: погибла женщина и двое мужчин https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-07-29T16:02:00+03:00 Запад На трассе столкнулись грузовик и внедорожник

В Свалявском районе Закарпатья сегодня, 29 июля, в 9:40 произошло ДТП с тремя погибшими. На трассе "Киев – Чоп", вблизи села Нелипино столкнулись два автомобиля: грузовик DAF под управлением 26-летнего жителя Чернигова и автомобиль марки Volkswagen Tiguan.

"Во внедорожнике находились трое граждан, персональные данные которых еще устанавливаются. Двое мужчин в возрасте 47 и 45-лет погибли на месте аварии, а 43-летняя женщина, которую успели госпитализировать, не приходя в сознание скончалась в больнице", - сообщают в пресс-службе Нацполиции.

На месте происшествия также работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Закарпатья. Предварительная правовая квалификация происшествия – ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть нескольких человек). По делу начато досудебное расследование.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно в Ивано-Франсковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

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