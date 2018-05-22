Смертельное ДТП на Закарпатье: пять человек получили травмы и один погиб

Сегодня, 17:39

В Ужгородском районе столкнулись две легковушки  

На месте аварии. Фото: Нацполиция
На месте аварии. Фото: Нацполиция

На Закарпатье, в результате столкновения двух автомобилей Opel Astra и Skoda Fabia пострадали пять  человек, и один погиб. Авария произошла сегодня, около 15:03, в районе возле села Подгорб Ужгородского района.

"По предварительной информации, автомобиль Skoda Fabia двигался в направлении Ужгорода, и допустил столкновение с автомобилем Opel Astra. В салоне Skoda Fabia находилось пять человек. Один из них погиб. Остальные пассажиры и водитель  Opel Astra получили телесные повреждения и госпитализированы", – сообщают в полиции.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, недавно в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Также на Закарпатье произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина-водитель, а ее дети и еще один пассажир оказались на больничных койках.

Ранее мы писали, что на международной трассе Киев – Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

 
ДТП, Закарпатье, травмы, пассажиры

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Источник:

"Сегодня"

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