Смертельное ДТП на Закарпатье: столкнулись трактор и мотоцикл

Вследствие полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте

Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП на Закарпатье: столкнулись трактор и мотоцикл //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c72/359/5cac72359a07f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c72/359/5cac72359a07f.jpg 2019-04-09T13:22:00+03:00 Запад Вследствие полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте

В городе Ужгород водитель трактора совершил наезд на мотоциклиста. На месте происшествия следственно – оперативная группа установила, что водитель мотоцикла Suzuki, 56-летний житель областного центра, двигаясь по ул. Гранитной, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором "Амкорд", под управлением 64-летнего местного жителя.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель трактора трезв. Об этом сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство ("Ннарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека"). Следствие по делу продолжается.

Напомним, не так давно смертельная авария произошла на трассе Киев – Чоп. Молодой парень за рулем мотоцикла "Yаmаhа", двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком. Водитель грузового авто выполнял маневр разворота и остановился на дополнительной полосе для торможения, пропуская попутный транспорт. В результате ДТП мотоциклиста доставили в реанимационное отделение больницы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее в Ровенской области 35-летний мужчина за рулем мотоцикла SOUL ZSS199F попал в ДТП

Также сообщалось. что городе Коломыя Ивано-Франковской области мотоцикл врезался в ограждение, погиб водитель.

Кроме того, в Хмельницкой области самодельный трактор перевернулся и придавил 12 летнего мальчика. Трагедия произошла в поле, за селом Гулевцы, что в Белогорском районе.

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