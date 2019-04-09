Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Смертельное ДТП на Закарпатье: столкнулись трактор и мотоцикл

Сегодня, 13:22

Вследствие полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте

Фото: Нацполиция
Смертельное ДТП на Закарпатье: столкнулись трактор и мотоцикл //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c72/359/5cac72359a07f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c72/359/5cac72359a07f.jpg Запад Вследствие полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте

В городе Ужгород водитель трактора совершил наезд на мотоциклиста. На месте происшествия следственно  – оперативная группа установила, что водитель мотоцикла Suzuki, 56-летний житель областного центра, двигаясь по ул. Гранитной, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором "Амкорд", под управлением 64-летнего местного жителя.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель трактора трезв. Об этом сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство ("Ннарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека"). Следствие по делу продолжается.

Напомним, не так давно смертельная авария произошла на трассе Киев – Чоп. Молодой парень за рулем мотоцикла "Yаmаhа", двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком. Водитель грузового авто выполнял маневр разворота и остановился на дополнительной полосе для торможения, пропуская попутный транспорт. В результате ДТП мотоциклиста доставили в реанимационное отделение больницы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее в Ровенской области 35-летний мужчина за рулем мотоцикла SOUL ZSS199F попал в ДТП

Также сообщалось. что городе Коломыя Ивано-Франковской области мотоцикл врезался в ограждение, погиб водитель.

Кроме того,  в Хмельницкой области самодельный трактор перевернулся и придавил 12 летнего мальчика. Трагедия произошла в поле, за селом Гулевцы, что в Белогорском районе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег ДТП, ужгород, трактор, мотоцикл

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП на Закарпатье: столкнулись трактор и мотоцикл". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резонансное ДТП в Сумской области: жена прокурора насмерть сбила девушку

Сегодня, 11:31

От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП

В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи, есть пострадавшие

Сегодня, 00:23

В результате столкновения пострадали три человека, они были оперативно госпитализированы

Прятался в лесу. Задержан 19-летний водитель, сбивший насмерть двух девушек под Киевом

Вчера, 13:55

Парень скрывался в лесу два дня, а потом обустроил себе ночлег в одном из заброшенных домов

Жуткое ДТП на Закарпатье: байкер протаранил легковушку

Вчера, 12:32

Участниками аварии оказались 17-летний юноша и 71-летний пенсионер

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Кириленко объяснил, почему пенсии пересчитали по-разному

Под запрет в Украине попали зеленка, йод, валерьянка и другое

​Британские ученые нашли Атлантиду

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»

Раскрыта внешность самого маленького кроссовера Hyundai

Назван самый экологически чистый регион Украины

Илья Геркус рассказал о проступке Юрия Семина
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание