Смертельное ДТП на Закарпатье: столкнулись трактор и мотоцикл
Вследствие полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте
В городе Ужгород водитель трактора совершил наезд на мотоциклиста. На месте происшествия следственно – оперативная группа установила, что водитель мотоцикла Suzuki, 56-летний житель областного центра, двигаясь по ул. Гранитной, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором "Амкорд", под управлением 64-летнего местного жителя.
В результате ДТП мотоциклист скончался на месте. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель трактора трезв. Об этом сообщают в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство ("Ннарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть человека"). Следствие по делу продолжается.
Напомним, не так давно смертельная авария произошла на трассе Киев – Чоп. Молодой парень за рулем мотоцикла "Yаmаhа", двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком. Водитель грузового авто выполнял маневр разворота и остановился на дополнительной полосе для торможения, пропуская попутный транспорт. В результате ДТП мотоциклиста доставили в реанимационное отделение больницы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Ранее в Ровенской области 35-летний мужчина за рулем мотоцикла SOUL ZSS199F попал в ДТП
Также сообщалось. что городе Коломыя Ивано-Франковской области мотоцикл врезался в ограждение, погиб водитель.
Кроме того, в Хмельницкой области самодельный трактор перевернулся и придавил 12 летнего мальчика. Трагедия произошла в поле, за селом Гулевцы, что в Белогорском районе.
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