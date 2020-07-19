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Смертельное ДТП под Мукачево: в аварии погибло три человека

19 июля, 23:21

Елена Вус Елена Вус

46-летняя женщина доставлена в районную больницу

В воскресенье, 19 июля, в результате столкновения иномарки с грузовиком на автодороге Киев-Чоп, неподалеку г.Мукачево, погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек. 46-летняя женщина доставлена в районную больницу. Водитель грузовика также госпитализирован с ушибами.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 19 июля, около 16.20 часов в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге Киев-Чоп, неподалеку от с. Ивановка Мукачевского района… Автомобиль "Mazda", за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком "Man", который двигался ему навстречу, в направлении Ужгорода. В результате удара, крупногабаритную машину выбросило с дороги, после чего она загорелась", - говорится в сообщении.

Фото: zk.npu.gov.ua

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Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

Ранее в своем телеграм-канале журналист Виталий Глагола сообщил, что в ужасном ДТП под Мукачево погибли главный тренер МФА "Мункач" Виктор Ряшко и его дети.

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авария ДТП погибшие Мукачево

Источник: Сегодня

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