На Закарпатье перевернулась маршрутка с людьми: видео с места смертельного ДТП

В результате аварии под Ужгородом одна женщина погибла

На Закарпатье, где несколько месяцев назад поезд сбил микроавтобус, произошло ДТП с пассажирским транспортом.

Реклама

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, авария случилась вечером 25 июня на трассе Киев – Чоп возле села Среднее, которое расположено в 22 км от Ужгорода.

По его данным, на дороге перевернулась маршрутка сообщением Ужгород – Хуст, в результате чего как минимум одна женщина погибла на месте и еще не менее трех пассажиров получили травмы.

"Предварительно – микроавтобус съехал в отбойник и после этого перевернулся. Сейчас к месту вызвали скорую и полицию", – пишет Глагола.

В тренде Жара и дожди: прогноз погоды на курортах Одесской области

Реклама

В Национальной полиции произошедшее пока что никак не комментировали.

Напомним, ранее в январе в Закарпатской области произошло другое серьезное дорожно-транспортное происшествие – в результате столкновения трех автомобилей на трассе Мукачево – Львов девять человек, в том числе трое детей, оказались в больнице.

А в начале года на трассе Мукачево – Рогатин, недалеко от села Залужье, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей Skoda, в результате которого пострадали три человека.

Также смотрите сюжет о другом крупном ДТП с участием маршрутки в Киеве:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама