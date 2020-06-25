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На Закарпатье перевернулась маршрутка с людьми: видео с места смертельного ДТП

25 июня, 19:56

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В результате аварии под Ужгородом одна женщина погибла

На Закарпатье, где несколько месяцев назад поезд сбил микроавтобус, произошло ДТП с пассажирским транспортом.

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Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, авария случилась вечером 25 июня на трассе Киев – Чоп возле села Среднее, которое расположено в 22 км от Ужгорода.

По его данным, на дороге перевернулась маршрутка сообщением Ужгород – Хуст, в результате чего как минимум одна женщина погибла на месте и еще не менее трех пассажиров получили травмы.

"Предварительно – микроавтобус съехал в отбойник и после этого перевернулся. Сейчас к месту вызвали скорую и полицию", – пишет Глагола.

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В Национальной полиции произошедшее пока что никак не комментировали.

Напомним, ранее в январе в Закарпатской области произошло другое серьезное дорожно-транспортное происшествие – в результате столкновения трех автомобилей на трассе Мукачево – Львов девять человек, в том числе трое детей, оказались в больнице.

А в начале года на трассе Мукачево – Рогатин, недалеко от села Залужье, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей Skoda, в результате которого пострадали три человека.

Также смотрите сюжет о другом крупном ДТП с участием маршрутки в Киеве:

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ДТП Закарпатье микроавтобус Закарпатская область дорожное происшествие смертельное ДТП

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