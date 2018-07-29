Столкновение поезда и микроавтобуса в Черновицкой области: появилось видео аварии

Сегодня, 15:47

В результате ДТП погибли два человека, семь пострадали

Фото: ГУНП в Черновицкой области
Фото: ГУНП в Черновицкой области

В сети появилось видео смертельной аварии поезда и микроавтобуса в Черновицкой области. Ролик был опубликован в YouTube.

Напомним, 27 июля в селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с поездом. В результате этого погибли двое человек, еще семеро пострадали.

Как сообщили в полиции, 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы. На момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров, работников одного из частных предприятий.

Водителя микроавтобуса задержали. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. 

Ранее в Одесской области на переезде столкнулись поезд и автомобиль. В результате аварии пострадали дети возрастом девяти и полутора лет. Погибшей пассажирке автомобиля было 26 лет. 

А  Хмельницкой области пассажирский поезд  "Москва – Хмельницкий" столкнулся с грузовиком КамАЗ.
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