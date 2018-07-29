Столкновение поезда и микроавтобуса в Черновицкой области: появилось видео аварии
В результате ДТП погибли два человека, семь пострадали
В сети появилось видео смертельной аварии поезда и микроавтобуса в Черновицкой области. Ролик был опубликован в YouTube.
Напомним, 27 июля в селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с поездом. В результате этого погибли двое человек, еще семеро пострадали.
Как сообщили в полиции, 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы. На момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров, работников одного из частных предприятий.
Водителя микроавтобуса задержали. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Одесской области на переезде столкнулись поезд и автомобиль. В результате аварии пострадали дети возрастом девяти и полутора лет. Погибшей пассажирке автомобиля было 26 лет.
А Хмельницкой области пассажирский поезд "Москва – Хмельницкий" столкнулся с грузовиком КамАЗ.
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