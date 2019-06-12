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Смертельное ДТП с лесовозом на Закарпатье: в регионе объявили траур

12 июня, 13:27

В жуткой аварии погибли пять человек

Фото: ГУНП в Закарпатской обласи
Фото: ГУНП в Закарпатской обласи.

В Закарпатской области завтра, 13 июня, объявлен траур по погибшим из-за падения лесовоза в реку в Тячевском районе. Об этом говорится в распоряжении и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослава Галаса, сообщает 112.ua

Завтра в Закарпатской области на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях будет приспущен Государственный флаг. Также учреждениям и организациям рекомендовано отменить проведение концертов и развлекательных мероприятий.

Ранее мы писали, что причиной жуткого ДТП с лесовозом под Тячевом могли стать ливни и подъем уровня воды в этой местности. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.


"По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевших. Следствие по делу продолжается", - отметили в полиции.

Напомним, жуткое ДТП произошло вчера, 11 июня, в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе. Грузовик с дровами сорвался с горы и упал в реку. 

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Тег ДТП, Закарпатье, траур, река, погибшие, лесовоз

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