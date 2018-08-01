Смертельное ДТП в Черткове: под колеса грузовика попала мать и восьмилетняя дочь

Водитель машины уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление

В городе Чертков Тернопольской области под колесами автомобиля Mitsubishi Canter погибла восьмилетняя девочка. Ее мать с телесными повреждениями попала в больницу.

"Авария произошла 1 августа. Водитель транспортного средства, двигаясь по улице Шевченко, выехал на тротуар. В этот момент там проходила мама со своей малолетней дочерью. В результате пешеходы оказались под колесами иномарки", – сообщают в полиции.

Для восьмилетней девочки такой маневр оказался летальным. Она умерла еще до приезда врачей скорой.

Водителя задержали. Как выяснилось, подозреваемый в 2009 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Продолжается следствие.

Напомним, недавно в селе Иванов в Винницкой области двое детей попали под колеса легкового автомобиля. А результате аварии мальчик скончался, а девочка попала в реанимацию. За такое правонарушение предусмотрено до восьми лет лишения свободы

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