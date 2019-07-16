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Смертельное ДТП в Хмельницкой области: автомобиль врезался в дерево

16 июля, 12:30

В реанимации от травм скончался 37-летний мужчина

В городе Староконстантинове Хмельницкой области 15 июля, около 20:20 произошло ДТП со смертельным исходом. Предварительно установлено, что 51-летний местный житель, управляя автомобилем Renault Laguna, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с деревом.

В результате водитель получил травмы головы и левой конечности. Его госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы. 37-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки, переломов рук и ног со смещением. От полученных травм пострадавший скончался в реанимации.

По данному факту открыто уголовное производство, виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Инцидент произошел утром 13 июля.


Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

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Тег ДТП, реанимация, Хмельницкий, погибший

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