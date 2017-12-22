Смертельное ДТП в Ровенской области: легковушка шла на обгон микроавтобуса

Тела погибших мужчин из покореженного авто Geel доставили спасатели с помощью специнструментов

На трассе Ровно – Костополь, возле села Старая Любомирка Костопольского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля Geely и микроавтобуса Mercedes Sprinter.

"Водитель Geely, 43-летний житель Радивилова, двигаясь в направлении Костополя, при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение с маршрутным автобусом Mercedes, сообщением" Ровно-Владимирец". В автобусе находился только водитель", – сообщает ровенская полиция.

В результате ДТП водителя и пассажира легковушки, которые погибли на месте, зажало в автомобиле Geely. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали тела двух погибших мужчин. Об этом сообщают в ГСЧС.

56-летний водитель маршрутки, житель Здолбунова, получил незначительные травмы и был госпитализирован в больницу.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее гибель двух человек, открыто досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ее переехал неустановленный автомобиль.

Ранее сообщалось, что 17-летняя жительница Ровно, управляя квадроциклом, врезалась в автомобиль "ЗИЛ", припаркованный на обочине. Затем машина влетела в придорожное дерево. В результате столкновения 17-летний пассажир скончался от травм.

А в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.