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Смертельное ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и микроавтобус

29 мая, 11:16

В аварии погибли оба водителя

В Ровенской области на автодороге "Киев – Ковель – Ягодин", возле села Ивановка Сарненского района произошло смертельное ДТП.

Следственно-оперативная группа установила, что водитель микроавтобуса Renault Trafic, 62-летний житель Вараша, внезапно выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем ТАТА под управлением 53-летнего жителя села Тополье Млиновского района. В результате аварии оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия. Пассажиров в транспортных средствах не было.
Открыто досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Спасатели деблокировали тела погибших водителей из двух автомобилей, а также с целью предотвращения возгорания смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.

Напомним, не так давно на Прикарпатье легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом "Эталон", который двигался во встречном направлении. В результате аварии четверо пассажиров легковушки погибли.

Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, трасса, грузовик, ровно

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Источник:

Сегодня

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