Смертельное ДТП в Ровно: машина врезалась в столб – один погибший, трое раненых

Копы опубликовали видео с места страшной аварии

В Ровно произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

В Ровно произошло смертельное ДТП: 23-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

В результате аварии один человек погиб, еще трое оказались в больнице. как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 27 июля, около 20:00, на улице Киевская.

"Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz 308, 23-летний местный житель, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на электроопору", – говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб 33-летний житель села Постоянное, Костопольского района, который находился на переднем пассажирском сидении.

Кроме того, были ранены еще трое пассажиров, которые находились в грузовом отделении микроавтобуса. У родного брата погибшего, 33-летнего ровенчанина, медики диагностировали неполный травматический отрыв ушной раковины.

У 33-летнего жителя села Великий Олексин Ровенского района зафиксировали перелом локтевой кости и нижней челюсти, у 34-летнего жителя Ровно — закрытую травму грудной клетки и ушиб туловища. Всех троих госпитализировали в городскую больницу.

Отмечается, что водитель автомобиля сразу после столкновения сбежал. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его проверили, алкотестер показал 1,4 промилле, что превышает норму в семь раз.

Подозреваемый в совершении ДТП был задержан, его поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по статье "нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего".

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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