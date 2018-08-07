Смертельное ДТП в Тернопольской области: машина слетела с дороги

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП. 70-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и слетел с дороги. В результате опрокидывания иномарки мужчина скончался на месте происшествия от полученных многочисленных травм.

"Автопроисшествие произошло 6 августа около 16:50 на трассе "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка", между селом Смыковцы Тернопольского района и областным центром. О том, что машина оказалась на обочине, а водитель – без признаков жизни, на линию "102" сообщил неизвестный", – сообщают в полиции.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. Продолжается следствие.

Напомним, недавно в Тернопольской области в результате аварии два человека погибли, еще три пострадали.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.