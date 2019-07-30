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Смертельное ДТП в Тернопольской области: от удара машины развернуло по нескольку раз

Сегодня, 15:49

На трассе не разминулись Skoda Octavia и Volkswagen Passat

/ Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП в Тернопольской области: от удара машины развернуло по нескольку раз https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpeg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpeg Запад На трассе не разминулись Skoda Octavia и Volkswagen Passat

В селе Ступки Тернопольского района на автодороге Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка сегодня, около 12:00 не разминулись Skoda Octavia и Volkswagen Passat. От сильного удара автомобили развернуло несколько раз, в итоге водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Женщину-водителя с другого авто госпитализировали в больницу. Об єтом сообщают в полиции.

От сильного удара пострадавших заблокировало в салонах транспортных средств. Их освобождали спасатели – у Skoda вырезали крышу, в другом автомобиле – двери. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины ДТП.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

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Источник: Сегодня

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