Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись две легковушки

Во Львовской области произошло столкновение двоих легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Вблизи с. Чижиков Пустомытовского района произошло столкновение двух легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

В результате аварии водители легковушек погибли на месте происшествия. Спасателям с помощью бензореза и шанцевого инструмента пришлось вытаскивать тела погибших из автомобилей.

А в Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. По предварительной информации, с погибшей находились семилетний внук и десятилетний племянник.

Ранее на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое жителей Полтавы. Как оказалось, легковушка Toyota на полной скорости столкнулась с грузовиком MAN, что и привело к трагическим последствиям.

Также в Волынской области. на трассе Ковель-Ягодин автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии 24-летний водитель легковушки погиб.