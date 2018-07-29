Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись две легковушки
Водители обоих автомобилей погибли на месте аварии
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Во Львовской области произошло столкновение двоих легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Вблизи с. Чижиков Пустомытовского района произошло столкновение двух легковых автомобилей", – говорится в сообщении.
В результате аварии водители легковушек погибли на месте происшествия. Спасателям с помощью бензореза и шанцевого инструмента пришлось вытаскивать тела погибших из автомобилей.
А в Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. По предварительной информации, с погибшей находились семилетний внук и десятилетний племянник.
Ранее на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое жителей Полтавы. Как оказалось, легковушка Toyota на полной скорости столкнулась с грузовиком MAN, что и привело к трагическим последствиям.
Также в Волынской области. на трассе Ковель-Ягодин автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии 24-летний водитель легковушки погиб.
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