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Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись грузовик и легковушка

8 июля, 12:39

В аварии погиб водитель легкового автомобиля

Фото: Нацполиция

В райцентре Золочев Львовской области, на автодороге "Львов –Тернополь" произошло столкновение легковушки Volkswagen Golf и грузового автомобиля Volvo FH-13.

В результате ДТП водитель Volkswagen Golf, 1963 года рождения, погиб на месте происшествия. Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию погибшего из автомобиля. Об этом сообщают в ГСЧС.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, недавно на автодороге Стрый – Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек.


Как сообщалось ранее, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

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Тег ДТП, Львов, грузовик, легковушка

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