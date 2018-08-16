Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись грузовик и микроавтобус

Сегодня, 12:32

В результате аварии водитель автомобиля Mercedes-Benz 310 погиб на месте

На месте аварии. Фото: ГСЧС
На месте аварии. Фото: ГСЧС

На трассе "Киев – Чоп" между селами Козева и Орява Сколевского района, 41-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz 310, двигаясь в направлении Киева, выехал на встречную полосу движения и  столкнулся  с грузовиком Volvo с прицепом. В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz 310" погиб на месте происшествия. Об этом сообщают в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

"Спасатели отбуксировали "Mercedes" и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание транспортного средства. Также пожарные осуществили промывку дорожного полотна от разлитых горюче-смазочных материалов", – добавляют спасатели ГСЧС.

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Обстоятельства происшествия устанавливают в полиции.

Ранее на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое жителей Полтавы. Как оказалось, легковушка Toyota на полной скорости столкнулась с грузовиком MAN, что и привело к трагическим последствиям.

Также в Волынской области. на трассе Ковель-Ягодин автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии 24-летний водитель легковушки погиб.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.
ДТП, водитель, Львов, Mercedes-Benz

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Источник:

"Сегодня"

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