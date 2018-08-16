Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись грузовик и микроавтобус

На трассе "Киев – Чоп" между селами Козева и Орява Сколевского района, 41-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz 310, двигаясь в направлении Киева, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом. В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz 310" погиб на месте происшествия. Об этом сообщают в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

"Спасатели отбуксировали "Mercedes" и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание транспортного средства. Также пожарные осуществили промывку дорожного полотна от разлитых горюче-смазочных материалов", – добавляют спасатели ГСЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливают в полиции.

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